Čakajú nás parádne dni

Čakajú nás za pár dní parádne dni. Bude sa rozhodovať, či sme krajina spravodlivá a či ju budú riadiť po dlhom čase čestní ľudia na kandidátkach rôznych strán. A potrebujeme dobre rozlišovať, koho zvolíme...

do zákonodarného orgánu NR SR. Nastávajúce voľby sú nielen maturitou, sú štátnicou, ba sú ešte viac: sú rigoróznou prácou, ktorá by mala spĺňať prísne kritériá. Miera vzdelanosti spoločnosti sa prejavuje aj ľuďmi, ktoré rôzne strany ponúkajú na svojich kandidátkach.

Nie som sociológ, bola som vyše 40 rokov ekonómkou. Súčasťou mojej práce boli aj rozbory a rôzne analýzy, dokonca v poslednej organizácii aj kontrolling. Z hľadiska perspektívy si želám, aby sme si do parlamentu zvolili vzdelaných ľudí, ktorí by po voľbách zmenili klímu v našom zákonodarnom zbore. tak, aby sme sa nemuseli hanbiť, aby tá klíma bola hlavne etická a morálna. Máme však problém. Zhodneme sa v tom, že vysokoškolsky vzdelaných ľudí máme dosť, možno až príliš, no eticky konajúcich - tých, čo tu 3 volebné obdobia rozhodovali o našich životoch, bolo veľmi málo? A chceme rozhodnúť, aby ich bolo viac?

Dnes nám koalícia ponúka 13.dôchodok ako predvolebný ťah na získanie voličských hlasov. To pre opozičných poslancov akceptovateľné nie je. Boli tam aj iné témy, veľmi potrebné, ale tie koalícia počas 3 volebných období neriešila a nielen opozícia, ale aj mnohí občania si myslia, že 2 týždne pred voľbami by riešiť ani nemala. Veď mala na to 3 volebné obdobia. A už pred pár týždňami sa poslanci rozlúčili na „poslednej“ schôdzi parlamentu z titulu príprav na voľby. A mimoriadne rokovanie v NR SR má isté pravidlá, ukotvené v príslušnom zákone. Poslanci ten zákon poznajú, bežní ľudia ho poznať nemusia. Tak sa z parlamentu stalo divadlo. A my ako vyorané myši na toto divadlo pozeráme.

Tak sa pozrime na kvalitu, meranú vzdelanosťou z vybraných strán, ktoré sa usilujú získať vo voľbách čo najviac hlasov a ich preferencie sú zaujímavé - ide o kandidátov s VŠ vzdelaním v % z celkového počtu:

Vlasť - 60%

Kotleba - ĽSNS 66,7%

SME RODINA 66,7%

Oľano - 72%

Dobrá voľba - 72,7%

SaS - 76%

SNS - 81,3%

Za ľudí - 82%

KDH - 82,7%

PS Spolu - 83,3%

SMER - 93,3%

Ešte jedna poznámka: niektoré tituly kandidátov na všetkých kandidátkach, ale hlavne na tej poslednej, by bolo možno treba aj preveriť. Vzdelanie preveriť a predpokladať úmysly voličov sa však dajú len ťažko. Nemáme krišťáľovú guľu. Potrebujeme mať zorientovaných voličov, ktorí neprídu voliť len zo zotrvačnosti stále tých istých. Je potrebný REŠTART.

Aby nebol text dlhý, neuvádzam tu analýzu z hľadiska vekového. Pre informovanosť uvádzam len jednu zaujímavú stranu/hnutie - od voličov získali v posledných voľbách len 4,9% hlasov. Stalo sa to na našom kresťanskom Slovensku, že kresťanská strana sa do parlamentu nedostala. Nezdá sa vám to ako paradox? Táto štandardná strana tento rok oslávila 30. výročie založenia. V EÚ parlamente je uznávaná, tam získala najviac hlasov. Len na Slovensku jej akosi neveria. Hlavne veriaci. Žiaľ!

Každý vie, o aké demokratické hnutie sa jedná. Veľa robia aj predsudky, závisť a nenávisť, ktorú prejavujú mnohí voliči z konkurenčných strán, ktorí sa cítia byť lepšími kresťanmi. Dnes ide už o obnovenú stranu, ktorá má na kandidátke perfektných, vzdelaných ľudí, pripravených byť aj vo vláde. Z nich 103 je vo veku od 40-60 rokov. Mladších ako 40 rokov je 29 kandidátov a starších ako 60 je iba 18. Niektorých kandidátov tejto strany poznám a si ich veľmi vážim. Ich líder pracoval na pozdvihnutí kvality a výbere kandidátov 4 roky a všetci spoločne, obetavé ženy nevynímajúc, spracovali aj kvalitný program. No ľudia sú už takí: kvôli tomu, že volia na základe sympatií a antipatií, nepreverujú fakty a klamstvá, tak odmietnu kvalitu. Preferenčné hlasy budú veľmi dôležité. Bežný volič neskúma, akí ďalší ľudia sú na kandidátke, stačí, ak sa mu nepáči líder. Ale to je príliš zjednodušené a nepravdivé. Je to naša bieda slovenská, že dobrým ľuďom nedáme šancu. A potom sa čudujeme, čo sme to tu mali za toľké roky!

Každý volič si môže urobiť vlastnú analýzu. A to z programu, kde je jasný zámer, nielen čo, ale aj ako chcú svoj program realizovať. A z kandidátnych listín, akí ľudia to budú robiť, ak si dopredu KL pozrú.

Dva týždne pred voľbami občania už nemajú možnosť sledovať ako sa vyvíjajú a menia preferencie jednotlivých strán. Voľby budú pravdepodobne veľkým prekvapením. Pre niektorých možno nie veľmi príjemným, pre iných rozpačitým a pre ďalších možno aj veľmi úspešným.

Ak je človek náročný na seba, a nie na druhých, ak je mu bližšia pravda a spravodlivosť, nie klamstvo a zlodejina, je spokojný aj s tým, že zatiaľ žije ešte v celkom pokojnej krajine. Dajme si záležať, aby pokojnou aj zostala. A viac, aby bola lepšou krajinou pre život, rodiny, mladých, starých, pracujúcich i tých na okraji spoločnosti.