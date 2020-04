Som chránená

Ktosi ma na upozornil, aby som bola pripravená. Chcela som čosi pozrieť a dozvedieť sa nové fakty ohľadom koronavírusu. Vyskočilo na mňa oznámenie: „Ste chránený!“

Dnes v noci som sa zobudila. Pozrela som v mobile, koľko je hodín: 3. Fajn, je to hodina Božieho milosrdenstva. A dnes slávi Cirkev práve tento sviatok.

Fajn, potešilo ma to. Som žena a som teda „chránená“. Aj keď som si to moc nemyslela. Mám už svoj seniorský vek, mám aj zopár vážnych diagnóz, ktoré sa prejavujú aj tým, že bolí takmer všetko, čo bolieť môže. Aj teraz. Nemám teploty. Aj keby som mala vyššiu, ukáže mi len niečo cez 37. A kašeľ? S tým je to horšie. Strávila som počas môjho života asi 6 či 7 liečebných pobytov v Tatrách, naposledy v Tatranskej Polianke pred 6 rokmi. V mladšom veku som do Tatier chodievala rok čo rok na týždňové dovolenky s takou našou dobrou partiou. Teraz, ak prechladnem, kašlem tak 2-3 mesiace, minimálne 2x, aj 3x za rok beriem kvôli zápalom hrdla, priedušiek, možno aj pľúc atb.

Začiatkom marca sa mi podarilo dostať na kúpeľnú liečbu po zamietnutí zo strany VšZP a opakovanej žiadosti, ktorá už bola schválená. A to vďaka môjmu srdcu, ktoré počas môjho života prekonalo 10, možno viac celkových anestézií pri operáciách - pričom 6 z nich bolo v rokoch 2010-2012. Zostalo mi po nich to, že sa v noci často budím a nespím. Čakám, že sa možno raz ani nezobudím, kvôli apnoe, častého prerušovania dýchania. Spolupacientka na izbe mala so mnou problém, chcela som jej umožniť, aby lepšie spala, tak ja som väčšinu noci bdela. „Našťastie“ nás po 2 týždňoch vyprevadili domov, lebo kúpele zavreli. Od začiatku marca som teda v mojom byte v BA ani nebola. Zvolila som si letnú izbičku v krásnom mestečku na strednom Slovensku, kde po maminej smrti trávim celé leto. Trochu som sa bála vrátiť na miesto trvalého pobytu, no musela som - poštová schránka bola plná a čakali ma na pošte aj žlté lístky... Tie musím ísť ešte vybaviť, lebo mi hrozia vypnutím elektriny. Vymysleli si nejaký nedoplatok, hoci takmer 70 EUR nedoplatok bol už koncom roka uhradený. Takže som zvedavá, kde tento rok budem tráviť leto.

Ešte sa vrátim k môjmu zobudeniu. Dnešný deň sa teším, že som chránená. Koronovírus teda nemám. Rúško poctivo nosím, dokonca mi po mojej prosbe, že patrím tiež k „ohrozenej skupine“ z Mestského úradu, kde mám iba prechodný pobyt, dali až 2 rúška, hoci ich dávali iba seniorom s trvalým pobytom. Susedkám ho poslali, mne do schránky neprišlo nič, musela som pre ne osobne ísť.

A dôvod, prečo som chránená? Nuž, skončil mi antivírový program na 2 roky, takže som si licenciu na ďalší rok telefonicky predĺžila a aj uhradila. A tak po 7 týždňoch som sa vrátila do malého prázdneho bytu v BA a pozrela som si môj notebook, aj TV s WiFi pripojením.

Antivírová firma ma chráni, za čo som veľmi vďačná.

Na prechodnom pobyte, kde ani TV, ani WiFi nepotrebujem, mi firma mobilného operátora zas umožnila v mobile využívať vyšší paušál a za 3 týždne sa mi podarilo minúť 22 GB dát, hlavne kvôli videám a iným info, aby som bola na pulze dňa. Nudiť sa nemám kedy, poctivo si varím a vymýšľam recepty, aj rôzne pochúťky, čas letí... Stačia mi knihy, záhradka a výlety do lesa. No a občas mrknúť do mobilu na videá a správy, aby som vedela, čo sa okolo mňa deje.